Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF önüne siyah çelenk bıraktı

15.03.2026 20:17
Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan Taraftarlar Derneği üyeleri, son haftalarda yaşanan hakem kararlarına tepki göstermek amacıyla İstanbul Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yaşanan hakem kararlarına ve maç planlamalarına tepki gösteren Kocaelispor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezi önünde toplandı.

TFF BİNASI ÖNÜNE SİYAH ÇELENK

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği üyeleri, protesto etmek amacıyla TFF binası önüne siyah çelenk bıraktı.

'TFF'NİN KOCAELİSPOR İLE DERDİ NEDİR?'

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği üyeleri adına konuşan Enver Güler, özellikle maçlarda verilen hatalı hakem kararlarına tepki göstererek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sezon başından beri hem takımımızla hem de taraftarlarımızla lige damga vurduk. Yıllardır özlenen tribünleri ve özlenen mücadeleyi yeniden ortaya koyduk. Ancak verdiğimiz emeğin ve mücadelenin karşılığı kirli bir düzende veriliyor. Sahada hakemlerle, masada kirli hesaplarla emeğimiz çalınmaya devam ediyor. Dün oynanan Kocaelispor - Konyaspor maçında yaşanan Cihan Aydın vakası artık sabrımızın son noktasıdır. Bu kişi daha önce de iç sahada oynadığımız Beşiktaş maçında son dakika verilmeyen penaltı pozisyonuyla Kocaelispor camiasının hafızasına kazınmıştır. Bu yaşananlar tesadüf değildir, sistemli bir operasyonun parçasıdır. Hiç kimse Kocaelispor taraftarının sabrını sınamasın. Sezon başından bu yana hafta içi oynadığımız iç saha ve deplasman maçlarının sayısı 9'dur. Taraftar ortalamamız ortadayken maçların sürekli hafta içine ya da alakasız saatlere verilmesi artık tesadüfle açıklanamaz. TFF'nin Kocaelispor taraftarıyla derdi nedir? Tribünleri dolduran ve bu camiaya renk katan taraftarlardan neden bu kadar rahatsızsınız? Bilinmelidir ki armasını satmayan ve tarihini kirletmeyen bu camia ne bahis kokan kararlar veren hakemlere, ne Riva'daki kravatlılara ne de bu kirli düzene boyun eğmez. Bugün bırakılan bu çelenk sadece Kocaelispor için değil; yıllardır bu düzen tarafından ezilmeye çalışılan bütün Anadolu kulüpleri adına bırakılmıştır. Cihan Aydın ve onun zihniyetindeki bütün hakemlere açık ve net son uyarımızdır; bu şehir ne gördüğünü ne de yaşadığını unutmaz. Protesto hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve bu düzenle sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Kocaelispor yalnız değildir, bu düzen değişecek."

'CİHAN AYDIN BİZİM ŞEHRİMİZE GİREMEZ'

Kocaelispor taraftarları adına mücadelelerin süreceğinin altını çizen Güler, "Beşiktaş maçı, Fenerbahçe maçı, deplasmandaki Konyaspor ve Başakşehir maçı, içeride de Kayserispor maçı; bunlar artık hata olmaktan çıktı. Cihan Aydın bir daha bizim şehrimize giremez. Eğer bir daha gelirse biz 90 dakika maçı bırakır ve o hakemin o sahaya çıkmaması için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bu düzeni değiştireceğiz. Aylardır 'Biz bu takım için kavga edeceğiz' dedik, herkes fiziki kavga edeceğimizi düşünüyor ama gerekirse fiziki gerekirse resmi makamlarla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kavgamız başladı; şehrimizi ne kadar savunuyorsak Kocaelispor kulübümüzü de o kadar savunacağız" şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından uzun süre 'Hodri meydan' sloganları atan taraftarlar tepkilerini dile getirdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
19:18
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
19:01
Canlı anlatım: Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Kırmızı kart çıktı
18:50
Şike soruşturmasıyla sarsılan Nazilli Spor profesyonel lige veda etti
Şike soruşturmasıyla sarsılan Nazilli Spor profesyonel lige veda etti
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
