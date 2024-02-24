İzmir'de düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

İzmir\'de düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir zanlı, 10 düzensiz göçmen ile birlikte yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastane kavşağında durdurdukları araçta şüphelendikleri M.H. adlı zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

24.02.2024 19:52  Güncelleme: 19:53
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İzmir'in Çeşme ilçesinde 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski İzmir Yolu üzerindeki hastane kavşağında şüphelendikleri aracı durdu.

Ekiplerce, araçtaki 10 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen M.H. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H. tutuklandı.

Kaynak: AA

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