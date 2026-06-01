Çeşme'de Kaçan Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme'de Kaçan Sürücüye Rekor Ceza

01.06.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Çeşme'de polisten kaçan sürücü, çarptığı çocuğa neden olduğu yaralanma nedeniyle 590 bin ceza aldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde polisten kaçmak isterken çarptığı çocuğun yaralanmasına neden olan sürücüye 589 bin 965 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Mayıs'ta Alaçatı Mahallesi'nde trafik polisi ekipleri, E.D. (24) idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan sürücü kaldırıma çıkarak 11 yaşındaki A.T'ye çarptı.

Hafif yaralanan çocuk, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan sürücü E.D. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 589 bin 965 lira idari para cezası uygulandı. E.D'nin sürücü belgesine ise 2032 yılına kadar el konuldu, otomobil 120 gün trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çeşme, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Kaçan Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:49:13. #7.13#
SON DAKİKA: Çeşme'de Kaçan Sürücüye Rekor Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.