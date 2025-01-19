Çeşme\'de Öğrenciler İçin Sömestr Festivali Düzenleniyor

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(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, 20-26 Ocak tarihleri arasında, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Sömestr Festivali düzenliyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çakabey Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Sömestr Festivali'ne tüm çocukları davet etti.

Çeşme Belediyesince, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için 20-26 Ocak tarihleri arasında Çakabey Kültür Merkezi'nde Sömestr Festivali düzenlenecek.

Bilimden sanata, el becerilerinden yaratıcılığa kadar hazırlanan 170 etkinliğe katılma fırsatı bulacak çocuklar festivalde, sadece eğlenmekle kalmayacak, aynı zamanda yaratıcı düşünme, takım çalışması ve beceri geliştirme gibi önemli yetenekler kazanacak.

Başkan Denizli'den çocuklara davet

Festivalin çocuklar için unutulmaz bir deneyim olacağını belirten Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tüm çocukları bu eğlenceli etkinliğe davet ederek, "Sevgili çocuklar, sizleri 20-26 Ocak tarihleri arasında Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek, tatilinizi dolu dolu geçireceğiniz Sömestr Festivalimize bekliyoruz. Hepinize mutlu ve sağlıklı bir tatil diliyorum" dedi.