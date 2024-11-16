Çeşme\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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İzmir 'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi.

İzmir'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, kentin birçok ilçesinde etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Çeşme ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp, sürüklendi.