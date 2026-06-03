Çeşme'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi 3006 Sokak'taki bir otelin önünde henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce silahla ateş edilen Can Polat yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Can Polat'ın kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.