Çeşme'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Gözaltı - Son Dakika
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Çeşme'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Gözaltı

03.06.2026 21:15
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Çeşme'de otel önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat hayatını kaybetti, S.A gözaltında.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi'ndeki bir otelin önünde S.A'nın (23) silahlı saldırısına uğrayan Can Polat yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Can Polat'ın kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde S.A'nın otomobilinin dışında bulunan Polat'a silahıyla ateş etmesi, yaralanan Polat'ın ve şüphelinin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Valilikten açıklama

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, 13003 Sokak'tan saat 13.45 sıralarında silah sesi duyulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine emniyet güçlerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat'ın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığının tespit edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A, suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Can Polat, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çeşme, Yaşam, İzmir, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Gözaltı - Son Dakika

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