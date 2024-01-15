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Çeşme'de Suç Gelirlerinin Aklanması Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Çeşme'de Suç Gelirlerinin Aklanması Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterilen yüksek miktarda dövizin sisteme dahil edildiği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte MİT kimliği, farklı seri numaraları bulunan 1 ABD doları, ziynet eşyaları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Çeşme\'de Suç Gelirlerinin Aklanması Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
15.01.2024 - 21:53,  Güncelleme: 21:54
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İzmir'in Çeşme ilçesinde suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında yüksek miktarda dövizin "sahte belgelerle ülkeye girmiş gibi gösterilerek sisteme dahil edildiğine" yönelik değerlendirme sonucu düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği ile Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince suç gelirlerinin aklanması, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, bilişim sistemlerine girme, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunun usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiği değerlendirilmiş ve yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 11 Ocak günü sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında usulsüz nakit beyannamesi doldurtan 2 şüpheli ile 4 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü memurunun da içinde bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış, 15 Ocak'ta adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştır."

Açıklamada, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir sahte MİT kimliği, 4 adet farklı seri numaraları bulunan 1 ABD doları, çok sayıda ziynet eşyası ve dijital materyallerin ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çeşme'de Suç Gelirlerinin Aklanması Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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