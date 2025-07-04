Çeşme\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde önceki gün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan alevlerin Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'ne ulaştığı yangın, ekiplerin 44,5 saatlik müdahalesiyle 3'üncü gününde kontrol altına alındı.

Çeşme'nin Ildır Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, önceki gün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve orman personeli sevk edildi. Yangının etkilediği Germiyan, Karaköy, Nohutalan, Reisdere mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de bölgede söndürme çalışmalarına destek verdi.

ZEYTİNELİ MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın dün Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ne ilerledi. Zeytineli Mahallesi, tedbiren tahliye edildi. Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangın, bugün saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı.