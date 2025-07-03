ÇEŞME OTOYOLU VE KARAYOLU SİVİL ARAÇLARA KAPATILDI
İzmir'in Çeşme ilçesinde tarım arazisinde çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da şiddetiyle büyük bir alana yayıldı. Yangın ile mücadelede 15 saat geride kalırken, alevler geceyi aydınlattı. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle İzmir - Çeşme Otoyolu ve karayolu güvenlik nedeniyle sivil araçların geçişine kapatıldı. Sadece görevlilerin araçla geçişine izin verilirken bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çeşme'de Yangın Nedeniyle Otoyol Kapatıldı - Son Dakika
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