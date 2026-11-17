Çeşme’de, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin teknelerle yurt dışına kaçırılacağını belirleyen polis, marinada harekete geçmek üzere olan 2 lüks yata operasyon düzenledi.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILDI

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilere yönelik ortak çalışma yaptı. Çalışmada, aranan şüphelilerin teknelerle Yunanistan’a kaçırılacağı belirlendi.

MARİNADA OPERASYON

Ekipler, dün Çeşme Marina’da hareket etmek üzere olan 2 lüks yata operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli ile organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ARANAN ŞÜPHELİLER

Yakalanan şüphelilerin aranma gerekçeleri şöyle:

G.A. (28): “Uyuşturucu madde satmak”

E.E.D. (33): Çeşitli suçlardan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası

E.E.A. (24): “Kasten öldürme” ve çeşitli suçlar

M.E.O. (21): “Yağma” ve “suç örgütüne üyelik”

C.B. (35): İstanbul’da “kasten öldürme”

A.B. (30): Çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası

U.Y. (38): “Uyuşturucu ticareti” ve “dolandırıcılık”

TEKNELERDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Teknelerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 6 şarjör ve 98 mermi ele geçirildi.

ORGANİZATÖRLERE “GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI” İŞLEMİ

Organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 283'üncü maddesinde düzenlenen “suçluyu kayırma” ve “göçmen kaçakçılığı” suçlarından adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.