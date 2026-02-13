Çeşme Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Camilerde Kapsamlı Temizlik

(İZMİR) - Ramazan ayı öncesinde Çeşme genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiren Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ibadethaneleri vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir ortamda kullanabilmesi için detaylı bakım ve hijyen uygulaması yaptı.

Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki tüm camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında camilerin iç mekanları başta olmak üzere halılar, pencereler, ayakkabılıklar, abdesthaneler ve ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlendi.

Ramazan ayında ibadethanelerde artması beklenen yoğunluk dikkate alınarak planlanan çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Yapılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla, vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesi amaçlandı.

Çeşme Belediyesi'nin, ramazan ayı boyunca da camilerde oluşabilecek ihtiyaçlara hızlı şekilde müdahale ederek temizlik ve kontrollerini düzenli olarak sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.