Çeşme'deki Paramotor Kazası

İzmir'in Çeşme ilçesinde, paramotorla gösteri uçuşu yapan kişi denizdeki tekneye çarparak yaralandı.
Ilıca Mahallesi'nde, emekli astsubay Metin Pehlivan (46), kullandığı paramotorla akrobatik manevralar ve havai fişek gösterisi yaparken kontrolünü kaybederek denizde demirlenmiş yabancı bayraklı özel yata çarptı.
Çarpma sonucu yaralanan Pehlivan, sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pehlivan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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