Çeteler TBMM'de Tartışıldı

26.02.2026 18:41
CHP'li Akdoğan, sokak çetelerini destekleyen devletteki uzantıları eleştirdi.

(TBMM) - Yeni nesil sokak çetelerinin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması amacıyla TBMM'ye verilen önergesi hakkında konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan "Sokak çetelerinin, mafyalarının sadece kendisi yok, abileri var, hamileri var, üyeleri var, siyasileri var, Emniyette uzantıları var, savcıları var, zabıt katipleri var, gümrük memurları var ve bunlar devletin tüm kademeleri tarafından görmezden geliniyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Yeni nesil sokak çetelerinin araştırılması ve çözüm yollarının bulunması amacıyla TBMM'ye verilen öneri hakkında konuştu.

"Sokak çetelerinin, mafyalarının sadece kendisi yok, abileri var, hamileri var, üyeleri var, siyasileri var, Emniyette uzantıları var, savcıları var, zabıt katipleri var, gümrük memurları var ve bunlar devletin tüm kademeleri tarafından görmezden geliniyor" ifadelerini kullanan Akdoğan, şunları kaydetti:"

"Bakın, çok ilginç bir şey söyleyeyim size, bu işlerin üyelerinin gençler olduğunu söylüyoruz değil mi? ve bu sorunun çözümü bir yerde, devlette. Kim çözecek? İçişleri Bakanı çözecek. Kim çözecek? Aile Bakanı çözecek. Kim çözecek? Milli Eğitim Bakanı çözecek. İçişleri Bakanının, Milli Eğitim Bakanının, Aile Bakanının gençlerin çokça ilgi gösterdiği sosyal medya platformu olan Instagram'daki takipçi sayısı Sedat Peker'in takipçi sayısının 5'te biriyse, bu sorumlular eğer gençlerin ilgisini çekemiyorsa, gençler bilgi almak için bu sorumlulara tıklamıyorsa, Sedat Peker bu 3 Bakanın toplamının 5 katı takipçi topladıysa bu memlekette, bu, sizin iktidarınızın, çürümüşlüğünüzün göstergelerinden bir tanesidir. Rahmetli Erbakan Hoca'nın çok güzel bir lafı var, Erbakan Hoca diyor ki: 'Hayırda motor, şerde freniz.' Vallahi, siz tam tersisiniz; siz şerde motor, hayırda bir frensiniz. Yoksa bu memleket bu hale hiçbir koşulda gelmezdi. Maarif Modeli diye ortaya koyduğunuz model mafya modelini ortaya çıkarttı."

Birçok sorun var, bu sorunların hepsinin bir geçmişi olabilir ama bu sokak çetelerinin geçmişi de bugünü de sadece Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Dizilere mizilere suç atmayın, biz de dizi izlerdik, bizim zamanımızda da 'Deli Yürek' diye bir dizi vardı; özenenlerin yaptığı en kötü şey, simsiyah palto giyip sokakta dolaşmaktı. Bugün çocuk, çocuğu öldürüyor; siz kayıtsız kalıyorsunuz, eliniz kolunuz bağlı. Ölümle yaşam arasında aşılmaz uçurumları siz getirip bu memleketin önüne koydunuz. Şerde fren, hayırda motor olan iktidarı hep birlikte kuracağız, Türkiye ittifakıyla kuracağız ve anlaşılan, siz gitmeden bu sorunlar ortadan kalkmayacak."

