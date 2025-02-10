Çetinkaya Samsun\'da Partililerle Buluştu

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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya, Samsun'da partililerle bir araya geldi.

Çetinkaya, partisinin il başkanlığınca bir restoranda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Zafer Partisi'nin ekonomi politikaları hakkında bilgi veren Çetinkaya, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Seçimlere yönelik hazırlıklarının sürdüğüne işaret eden Çetinkaya, partilerinin oy oranlarının arttığını ifade etti.

Çetinkaya, toplantının ardından Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Emekliler Derneği Samsun Şubesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.