Çetinkaya, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Çetinkaya, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çetinkaya, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

13.01.2025 15:16
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çetinkaya, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, 5 farklı kategorideki fotoğraflardan hazırlanan seçkiyi inceledi.

"Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek değerlendiren Çetinkaya, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını seçen Çetinkaya, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını tercih etti.

Çetinkaya, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" karesini, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğrafını oyladı.

Oylamada yer alan her fotoğrafın birbirinden değerli olduğuna işaret eden Çetinkaya, Anadolu Ajansı ailesine teşekkür etti.

AA'nın birçok dilde tüm dünyaya ulaşarak gerçek ve objektif haberleri aktardığını belirten Çetinkaya, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını da tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Özkan Çetinkaya, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çetinkaya, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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