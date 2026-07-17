Cevat Kısa Filminin Çekimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Cevat Kısa Filminin Çekimleri Tamamlandı

17.07.2026 13:13
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İşçilerin yaşam mücadelesini kara komedi biçiminde anlatan 'Cevat' kısa filmin çekimleri sona erdi.

Senaryosunu Suat Köçer'in yazdığı, yönetmen koltuğuna Yunus Zobu'nun oturduğu "Cevat" adlı kısa filmin çekimleri sona erdi.

Film Arası ana yapımcılığı, Metin Gürbüz ve Hüsamettin İstenci ortak yapımcılığında gerçekleştirilen filmde, Baran Şükrü Babacan, Yağmur Ruken Kahraman, Osman Doğan, Yiğit Ege Yazar, Fırat Bozan ve Irmak Şişman rol alıyor.

Yapıma dair AA muhabirine açıklamalarda bulunan Köçer, filmin çıkış noktasının işçilerin yaşam mücadelesi olduğunu, çalışma hayatında karşılaşılan zorluklar, ikilemler ve trajikomik durumların hikayeye ilham verdiğini söyledi.

"Cevat, bir kara komedi"

Köçer, kendi ailesinde de işçiler bulunduğunu ve bu nedenle konuya yakınlık hissettiğini belirterek, "Bir taraftan da aslında bunu bir dram olarak değil, bir kara komedi olarak gördüm. Baktığımızda aslında yaşadıkları pek çok dram var. Ama diğer taraftan hayatın kendi rutini içerisinde mizahi ve komedi olarak görebileceğimiz durumlar da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hem dram hem komedi iç içe bu tür hikayelerde. Cevat böyle bir hikaye aslında, bir kara komedi." dedi.

Hikayenin kısa film fikriyle başlayan bir süreçte kendiliğinden şekillendiğine işaret eden Köçer, yönetmen Yunus Zobu'nun talebi üzerine senaryoyu kısa sürede kaleme aldığını dile getirdi.

Köçer, hazırlık sürecinin beklediğinden çok daha hızlı ilerlediğini, dramatik ve mizahi unsurları bir araya getiren filmin doğal bir üretim sürecinin ürünü olduğunu belirtti.

Öncelikli hedeflerinin ise anlatmak istedikleri dünyayı sinema diliyle en iyi şekilde yansıtmak olduğunu kaydeden Suat Köçer, "Cevat'ta çok profesyonel bir ekip çalıştı. Öncelikle Yunus, bugüne kadar video art, reklam alanında ve dijital ortamda pek çok güzel işlere imza atmış bir isim. Bu onun ilk kısa film macerası. Ama Yunus, hem duygularına hem de teknik alandaki tecrübesine çok güvendiğim bir isim. Dolayısıyla hikayeyi savunması, sahiplenmesi ortaya iyi bir iş çıkaracağını zaten gösteriyordu." diye konuştu.

"Hikayenin naifliği benim çok hoşuma gitti"

Yönetmen Yunus Zobu da çekimlerin başarılı geçtiğini ve oyuncularla çok keyifli bir çalışma yürüttüklerini aktararak, "Cevat'ın hikayesini en iyi şekilde anlatmak için ekipçe elimizden geleni yapmaya çalıştık. Cevat'ın hikayesi aslında çok naif bir yerden. Hikayenin o naifliği benim çok hoşuma gitti. Cevat'ın filmde başından geçenleri görüyoruz. Bir durum hikayesi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Osman Doğan, ustabaşı Şakir'i canlandırdığı filmin, sınıfsal farklılıkları ve gelir eşitsizliğini kara mizah diliyle ele aldığını belirterek, projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sürecin kendisi için keyifli olduğunu ifade eden Doğan, "Bu yapım, diğer oynadığımız filmlerden, dizilerden farklı olarak başlangıç ve bitişi daha dar bir sürede olduğu için çok güzel arkadaşlıkların kurulmasına da vesile oldu. Bu işte sektördeki profesyonel arkadaşlarla çalıştığım gibi, aynı zamanda farklı kurumlardaki öğrenci arkadaşlarımızın sette bizlere destek olarak bu işin bir parçası olmaları bana ayrı bir keyif verdi." dedi.

"İnşallah ortaya güzel bir iş çıkacaktır"

Oyuncu Baran Şükrü Babacan, ikinci kez bir kısa filmde rol aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce ondan fazla uzun metraj filmim var. Kısa film biraz daha uzak durduğum bir şeydi. Daha deneysel işler oluyor ve özellikle çok güvenmediğim projeye biraz çekincelerim de oluyor. Ama bu proje özelinde zaten Suat Köçer senaristimiz beni aradı. Kendisini zaten çok çok eskiden tanıyorum. Çok da sevdiğim bir insan. Sonra senaryoyu yolladı ve hemen projenin içinde olmak istedim. İnşallah ortaya güzel bir iş çıkacaktır."

Oyuncu Fırat Bozan ise filmde Cevat karakterinin arkadaşı Kamil rolünü oynadığını aktararak, "Keyifli bir süreç geçti. Senaryoyu yazan Suat beye ve yönetmenimize, oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Bence bu hikayede kıymetli olan taraf bir işçinin iki gününü gösteriyor gibi. Aslında bir işçinin hayatı içerisinde karşılaşabileceği sorunları ele alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Uygulayıcı yapımcılığını Hümam Özkara, görüntü yönetmenliğini Yusuf Namlı'nın üstlendiği filmin süpervizörlüğünü Mustafa Gürbüz, yardımcı yönetmenliğini ise Başak Polat yaptı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Sinema, Yaşam, Son Dakika

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