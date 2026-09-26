Cevdet Akay, 131 fonun 455 bin 758 yatırımcısı içinde kamu kurumu var mı diye sordu - Son Dakika
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Cevdet Akay, 131 fonun 455 bin 758 yatırımcısı içinde kamu kurumu var mı diye sordu

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Cevdet Akay, 131 fonun 455 bin 758 yatırımcısı içinde kamu kurumu var mı diye sordu
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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sermaye piyasası krizi sonrası tasfiye edilen 131 fondaki 455 bin 758 yatırımcı içinde kamu kurumu olup olmadığını sordu. Akay, kamu kaynağının hangi finansal araca ne kadar yatırıldığının ve kazanç-kayıpların açıklanmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sermaye piyasası krizinin ardından tasfiye edilen 131 fondaki 455 bin 758 yatırımcı arasında kamu kurumlarının bulunup bulunmadığını sorarak, "Hangi kamu kurumunun, hangi finansal araca, ne kadar kaynak yatırdığı, bu yatırımlardan doğan kazanç veya kayıpların ne olduğu bütün yönleriyle ortaya konulmalıdır" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu bankalarının ellerinde bulunan ve henüz kullanılmayan nakit kaynakları, mevduat, devlet iç borçlanma senetleri, yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçlarında değerlendirebildiğini belirtti.

Yaşanan sermaye piyasası krizinin ardından kamu kurumlarının finansal piyasalardaki portföylerinin mercek altına alınmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Akay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hangi kamu kurumunun, hangi finansal araca, ne kadar kaynak yatırdığı; bu yatırımların hangi tarihlerde gerçekleştirildiği ve bu yatırımlardan doğan kazanç veya kayıpların ne olduğu bütün yönleriyle ortaya konulmalıdır! Kritik soru şu: Tasfiye edilen 131 fondaki 455 bin 758 yatırımcının içinde kamu kurumu var mıydı? Hangi kurumun ne kadar kamu kaynağı bu fonlarda tutuluyordu? Hangi kamu kurumunun parası bu fonlardaydı? SPK, MKK, Takasbank veya ilgili portföy yönetim şirketleri tarafından kamu kurumlarına yönelik herhangi bir risk veya uyarı bildirimi yapıldı mı? Kamu kurumları, tasfiye kararı veya işlem kısıtlamaları öncesinde fonlarda yaşanan olağan dışı fiyat, likidite veya nakit hareketleri konusunda herhangi bir uyarı aldı mı? Fonların tasfiye sürecine girmesiyle birlikte kamu kurumlarının paralarının ne kadarı bloke oldu veya tahsil edilemedi? Kamu kurumlarının bu fonlardan çıkış veya satış talepleri oldu mu? Olduysa hangi tarihte verildi ve bu emirler zamanında gerçekleştirildi mi? Kamu kurumlarının bu fonlara yatırım kararlarında fon yöneticileri, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar veya diğer finansal kuruluşlarla herhangi bir ilişki bulunuyor muydu? Kamu kurumlarının yatırım yaptığı fonların seçiminde, fon yöneticileri, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar veya diğer finansal kuruluşlarla herhangi bir ilişki veya çıkar çatışması var mıydı?"

Kaynak: ANKA
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