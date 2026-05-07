Cevdet Akay Esnafı Dinledi

07.05.2026 11:05
CHP'li Akay, Karabük'te esnaf ziyaretinde vatandaşların ekonomik sorunlarını dinledi.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'te esnaf ziyareti yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi. Son seçimlerde AK Parti'ye oy verdiğini ve pişman olduğunu belirten Karabüklü vatandaş, "Geçen oğlum 'Yeşil fasulyenin tadı aynı mıdır değişmiş midir' diye sordu. İçim parçalandı. Kur'an çarpsın fasulye dahi yiyemiyoruz" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, partisinin saha çalışmaları kapsamında Karabük'te esnaf ziyareti yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi. Geçinmekte zorlandığını belirten bir vatandaş, Akay'a şunları söyledi:

"Bir oğlum var üniversiteye gidiyor. Babamın maaşını alıyorum. Eşim yok. Bir an önce bizi kurtarın. Oğlum bana 'Tek adama vermeyin. Neden tek kişi karar veriyor aklım almıyor' dedi. Yalan söyleyemem zamanında onlara oy verdim. Çok pişmanım. Geçen oğlum 'Yeşil fasulyenin tadı aynı mıdır değişmiş midir' diye sordu. İçim parçalandı. Kur'an çarpsın fasulye dahi yiyemiyoruz. Bayramda bize ne ikramiye veriyor? Zaten öyle kandırıyor. Oya gelince 'Selamı var Başkanımızın.' Artık bir şey diyemiyorum."

Akay ise "Sandık geldiği zaman zaten kurtarma kararını da yine sizler vereceksiniz. İşte ekonomik kriz burada, halkımız bizzat yaşıyor. İkramiyenin ilk çıktığı zamanda ki eğer ikramiyeyi verecek olsalar ki bin lira olarak çıktı şimdi dört bin lira veriyorlar. En az 39 bin lira vermeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

