Cevdet Demirtaş'ın Projesine Patent Verildi

12.08.2025 11:11
KTÜ Öğretim Üyesi Demirtaş'ın güneş enerjisi projesi, vefatından sonra patent aldı.

Trabzon'da geçirdiği rahatsızlığın ardından yaşamını yitiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevdet Demirtaş'ın yürütücülüğünü yaptığı proje, Türk Patent ve Marka Kurumunca patent aldı.

Doç. Dr. Demirtaş'ın yürütücülüğünü yaptığı "Yüksek fırınlar için gerekli enerjinin karşılanmasını sağlayan kum saat tipi (hiperpolikkonik kesitli) güneş enerjisi yoğunlaştırıcı kolektörler içeren sistem" ile çimento fabrikalarında ısıtıcı ünitelerinin ihtiyacının bir bölümünü güneş enerjisinden karşılayarak yakıt giderlerinde yüzde 20 ila 30 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Daha önce Demirtaş'ın farklı projelerini takip eden çimento fabrikası yetkilileri, yaklaşık 4 yıl önce projelerine ilişkin kendisiyle görüştü.

Demirtaş ile doktora öğrencisi Ali Kemal Özcan, daha sonra Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Projeye ilişkin çalışmalarını yürüten Demirtaş'a 2024'te kanser teşhisi konuldu. Aynı yıl vefat eden Demirtaş'ın yürütücülüğünü yaptığı proje, Mayıs 2025'te ise faydalı model olarak patent aldı.

Projenin buluşçularından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Teoman Ayhan, AA muhabirine, projenin Türkiye için oldukça yararlı olduğunu, sanayicilerin girişimleriyle güneş enerjisi konusuna eğilim gösterdiklerini söyledi.

Ayhan, çimento sanayisindeki yetkililerin projeye ilişkin Demirtaş ile irtibat kurduğuna değinerek, "Güneş enerjisinden iki saatlik kazanımla, çimento üretiminde fırınlara verilecek enerjiyi 'güneş enerjisinden yararlanarak kullanalım' diye fikir söylediler. Hocamızın daha önceden çalışmış olduğu konular vardı, bana anlattı. Bende bir fikir uyandırdı ve kendisine anlattım." diye konuştu.

Demirtaş ile o dönem doktora öğrencisi olan Özcan'ın proje üzerinde çalışarak güzel sonuçlar elde ettiğini dile getiren Ayhan, "Cevdet hocamızla birlikte bu proje üzerinde çalışmaya başladık. Kader, insana ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Tam işin sonuna geldik, rahmetli oldu. Bende çok üzüldüm." dedi.

Ayhan, Demirtaş'ın vefatının ardından başvuru sürecini Özcan'ın takip ettiğini belirterek, "Projenin canlanması için birinin heyecanla bu işin elinden tutması lazım. Bizimde amacımız bu projeyi canlandırmak. Cevdet Bey'in mirasını genç arkadaşımızın bitirmesi lazım. Ben de onu istiyorum ondan. Hayatta kaldığım sürece bekleyip izleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Projeyi hayata geçirmek için işbirliğine açık olduklarını aktaran Ayhan, şöyle devam etti:

"Güneş enerjisi yenilenebilir enerji ve karbon ayak izleri ülkemizde azalacak. Uygulama alanında sahaya kurulduğunda bunun altından yağmur geçecek. Güneş panellerinin tersine bunu yeşil alana faydası oluyor. Projeyi yaparken sanayi işbirliğine gideceğiz. Kim çalışmak isterse bize başvursun, çalışalım bir prototip yapalım ve gösterelim."

"Arkasından bıraktığı büyük bir miras var"

Proje ile doktorasını tamamlayan makine mühendisi Ali Kemal Özcan ise Demirtaş ile hem yüksek lisans hem de doktorasını yaparken birlikte çalıştıklarını, aralarında baba oğul ilişkisi oluştuğunu söyledi.

Özcan, oluşturulacak sistemde 2-3 saatlik güneş birikiminin bir çimento fabrikasının yakıt giderlerinde yüzde 20 ila 30 arasında azalma oluşturabileceğini vurguladı.

Özcan, proje için patent başvurusu yapılan yıl Demirtaş'a kanser teşhisi konulduğunu ve bir süre sonra hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Demirtaş'ın hastalığına rağmen son ana kadar patent süreciyle yakından ilgilendiğin vurgulayan Özcan, "Cevdet hocamızla başladığımız çalışmalarla birlikte doktora çalışmamızı bitirdiğimiz dönemde aniden rahatsızlandı, takdiri ilahi aramızdan ayrıldı. Arkasından bıraktığı büyük bir miras var. Biz bunu devam ettirme aşamasındayız." dedi.

Projeyi aynı zamanda TÜBİTAK'a göndermeyi planladıklarını belirten Özcan, "Sanayi ve üniversite işbirliğiyle hazırlayıp sunabilirsek burada somut bir şekilde ortaya çıkacaktır. Cevdet hocamızla yaptığımız patent başvurumuz kabul edildi, tabii bu bizi sevindirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

