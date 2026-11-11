Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31 zirvesinde 4 liderle görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31 zirvesinde 4 liderle görüş alışverişinde bulundu

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Cevdet Yılmaz, Antalya\'daki COP31 zirvesinde 4 liderle görüş alışverişinde bulundu
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Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31 kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile görüştü. Yılmaz, temasların iş birliğine katkı sağlamasını temenni etti.

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"COP31 Liderler Zirvesi kapsamında, İran Cumhurbaşkanı Sayın Mesud Pezeşkiyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Sayın Neçirvan Barzani, Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan ve Londra Belediye Başkanı Sayın Sadık Han ile de bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduk. Zirve vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz temasların karşılıklı diyaloğa, uluslararası iş birliğine ve ortak çabalarımıza katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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