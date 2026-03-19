Cevdet Yılmaz: Bayramda Barış ve Huzur Mesajı
Cevdet Yılmaz: Bayramda Barış ve Huzur Mesajı

19.03.2026 20:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bayramın huzurunu yaşarken barış temenni etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Rahmet ve bereket ayı ramazana elveda derken, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Rahmet ve bereket ayı ramazana elveda derken, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aile bağlarının güçlendiği, büyüklerin hatırlandığı, çocukların sevindirildiği; dayanışma ve paylaşmanın zirve yaptığı bu günler, toplumsal dokumuzu ayakta tutan değerlere de can vermektedir. Maalesef bir bayrama daha buruk bir sevinçle giriyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş ve yayılmacı eylemlerin biran önce sona ermesini, çatışma yerine diplomasinin hakim olmasını temenni ediyor ve bu yönde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü çabayı sarf ediyoruz. Türkiye, güçlü devlet geleneği, dirayetli liderlik ve milli dayanışma ruhundan aldığı güçle, ateş çemberine dönmüş bir coğrafyada hem kendi istikrarını korumakta hem de bölgesinde barış ve adaletin tesisi için kararlı bir duruş sergilemektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen mücadele, iç cephemizi tahkim ederken, aynı zamanda bölgemizin huzur ve refahını da doğrudan ilgilendirmektedir" dedi.

Yılmaz, terörü gündeminden çıkarmış bir ülke olarak demokrasi ve kalkınma yolunda çok daha yüksek standartlara ulaşacağına inandığını belirterek, "Etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden kurulan emperyalist tuzaklara vereceğimiz en güzel cevap; farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltmektir. Ramazan Bayramı vesilesiyle, başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında ağır şartlar altında hayat mücadelesi veren mazlumları gönülden selamlıyoruz. Hem haklı hem güçlü bir ülke olarak Türkiye, insan onurunu esas alan yaklaşımıyla, zulme karşı sesini yükseltmeye ve adaletin yanında durmaya devam edecektir. Bu duygularla, Ramazan Bayramı'nın ülkemize, bölgemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor; aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Advertisement
