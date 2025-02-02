Cevdet Yılmaz'dan Alev Alatlı'ya Anma

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Milletine sevdalı, mazlumdan yana, ülkesi için 'burnunun direği sızlayan' sevgili ablamız, fikir insanı Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve hasretle yad ediyorum. Bilgiyi hikmetle ve cesaretle birleştiren mirası nesiller boyu yaşayacak…"