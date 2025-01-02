Cevdet Yılmaz'dan Ferdi Tayfur'a Taziye

Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Değerli sanatçımız, beyefendi kişiliği ile maruf Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Geride güzel hatıralar ve eserler bırakarak gidenlere ne mutlu." ifadelerini kullandı.