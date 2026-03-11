Cevdet Yılmaz'dan Galatasaray'a Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ı tebrik etti.
Yılmaz, Nsosyal hesabındaki paylaşımında, "UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u mağlup eden Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasında temsilcimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
