Cevdet Yılmaz: Terör Eylemini Lanetliyoruz, Türkiye Güvenli Liman Olarak Kalacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, menfur terör eylemini en güçlü şekilde lanetlediğini belirterek, hafif yaralanan kahraman polislere şifa diledi. Türkiye'nin etrafında Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerle bir ateş çemberi oluştuğunu, ancak Türkiye'nin istikrarlı ve güvenli bir liman olduğunu ifade etti. Terör eylemini yapanlar ve arka planındakilerin Türkiye'nin istikrarına kastettiğini, ancak hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını vurguladı. Kolluk kuvvetlerine şükranlarını sunarak, Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya ve terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, savaşın İsrail'in kışkırtmasıyla başladığını hatırlatarak, Türkiye'nin savaşın önlenmesi için yoğun diplomatik çaba sarf ettiğini, ancak savaşın başladığını belirtti. Şimdi savaşın sona ermesi için büyük bir gayret içinde olduklarını, Dışişleri Bakanı ve ilgili kurumların sahada çalıştığını açıkladı. Türkiye'nin barış için çaba gösterdiğini, savaşın hiç kimseye faydası olmadığını, adil bir barışın herkes için faydalı olduğunu vurguladı. Savaşın insani, çevresel ve ekonomik maliyetler ürettiğini, küresel ekonomiyi etkilediğini söyledi.

Ekonomik etkilere karşı, Türkiye'nin makro ekonomik temellerinin sağlam olduğunu, bu dışsal şokla karşılaştıklarını ifade etti. İlk andan itibaren hızlı tedbirler alındığını, Merkez Bankası, SPK ve Borsa İstanbul'un adımlar attığını belirtti. Savaşın enerji piyasalarını ve temel ürünleri etkilediğini, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme üzerindeki olumsuz etkileri sınırlayıcı tedbirler aldığını açıkladı. Kısa vadede etkileri sınırlamaya, orta vadede ise yeni şartları değerlendirmeye odaklandıklarını söyledi. Çok etkin ve koordineli bir yönetim sergilediklerini, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde bu süreci yönettiklerini ifade etti.