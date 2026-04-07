Cevdet Yılmaz: Terör Eylemini Lanetliyoruz, Türkiye Güvenli Liman Olarak Kalacak
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cevdet Yılmaz: Terör Eylemini Lanetliyoruz, Türkiye Güvenli Liman Olarak Kalacak

07.04.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemlerini lanetlerken Türkiye'nin istikrarlı bir liman olduğunu vurguladı. Savaş ve ekonomik etkiler hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, menfur terör eylemini en güçlü şekilde lanetlediğini belirterek, hafif yaralanan kahraman polislere şifa diledi. Türkiye'nin etrafında Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelerle bir ateş çemberi oluştuğunu, ancak Türkiye'nin istikrarlı ve güvenli bir liman olduğunu ifade etti. Terör eylemini yapanlar ve arka planındakilerin Türkiye'nin istikrarına kastettiğini, ancak hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını vurguladı. Kolluk kuvvetlerine şükranlarını sunarak, Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya ve terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, savaşın İsrail'in kışkırtmasıyla başladığını hatırlatarak, Türkiye'nin savaşın önlenmesi için yoğun diplomatik çaba sarf ettiğini, ancak savaşın başladığını belirtti. Şimdi savaşın sona ermesi için büyük bir gayret içinde olduklarını, Dışişleri Bakanı ve ilgili kurumların sahada çalıştığını açıkladı. Türkiye'nin barış için çaba gösterdiğini, savaşın hiç kimseye faydası olmadığını, adil bir barışın herkes için faydalı olduğunu vurguladı. Savaşın insani, çevresel ve ekonomik maliyetler ürettiğini, küresel ekonomiyi etkilediğini söyledi.

Ekonomik etkilere karşı, Türkiye'nin makro ekonomik temellerinin sağlam olduğunu, bu dışsal şokla karşılaştıklarını ifade etti. İlk andan itibaren hızlı tedbirler alındığını, Merkez Bankası, SPK ve Borsa İstanbul'un adımlar attığını belirtti. Savaşın enerji piyasalarını ve temel ürünleri etkilediğini, Türkiye'nin enflasyon ve büyüme üzerindeki olumsuz etkileri sınırlayıcı tedbirler aldığını açıkladı. Kısa vadede etkileri sınırlamaya, orta vadede ise yeni şartları değerlendirmeye odaklandıklarını söyledi. Çok etkin ve koordineli bir yönetim sergilediklerini, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde bu süreci yönettiklerini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 01:02:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.