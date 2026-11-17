Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldırım ve İHH Yönetim Kurulu heyetiyle bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, İHH'nın başta Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü insani yardım faaliyetleri, kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları ve uluslararası insani dayanışmaya sunduğu katkılar hakkında bilgi aldık. Sayın Yıldırım ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, mazlum coğrafyalarda büyük bir özveriyle yürüttükleri insani yardım çalışmalarında başarılar diliyorum."