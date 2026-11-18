Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan- Türkiye İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

Yılmaz ve beraberindeki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu, Taşkent-Humo Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın, çalışma ziyareti kapsamında, yarın Özbekistan-Türkiye İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na iştirak etmesi ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva ile ortak görüşme yapması bekleniyor.

Yılmaz ile Enerji Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Eren de Özbekistan'a geldi.