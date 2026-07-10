Cevdet Yılmaz KKTC'de Ekonomik Projeler Üzerine Görüşme Yaptı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz KKTC'de Ekonomik Projeler Üzerine Görüşme Yaptı

10.07.2026 18:05
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de dayanışma ve ekonomik projeleri değerlendirerek destekledi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldiğini bildirdi. Yılmaz, görüşmede iki ülke arasındaki dayanışmayı güçlendirecek adımların, ekonomik projelerin ve Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin ele alındığını belirterek, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının refahını artırmaya yönelik projelere desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldiğini kaydetti.

"Görüşmemizde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışmayı daha da ileri taşıyacak adımları, ekonomik projelerin yanı sıra Kıbrıs meselesindeki son gelişmeleri değerlendirdik" ifadelerini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:"

"Türkiye Cumhuriyeti olarak, 2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uhdesindeki proje ve eylemler başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının refahının arttırılması, üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerimize daha müreffeh bir gelecek sunulması amacıyla yürütülen tüm projelere destek vermeyi sürdüreceğiz. Türkiye, Garantör devlet olmanın verdiği sorumlulukla her daim Kıbrıs Türk halkının yanında durmaya devam edecek, haklı davasını her platformda savunacak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir egemen eşitlik temelinde bir çözümün tesisi için elindeki tüm imkanları seferber edecektir. Bu vesileyle Sayın Erhürman'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kıbrıs, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz KKTC'de Ekonomik Projeler Üzerine Görüşme Yaptı - Son Dakika

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