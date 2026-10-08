Cevdet Yılmaz, Maltepe'de çöken bina için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Maltepe'de çöken bina için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Maltepe'de çöken binada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi, yaralılara acil şifa temenni etti. Yılmaz, İstanbul Valiliği koordinasyonunda AFAD ve UMKE ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Maltepe'de bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerimiz olayın ilk anından itibaren büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılmasını yürekten temenni ediyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, Maltepe'de çöken bina için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi - Son Dakika
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