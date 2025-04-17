Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'i Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda olan Önder'in durumunu takip etti.

17.04.2025 12:35
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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreci yakından takip ediyor. Gerek doktoru gerek de Sağlık Bakanı kanalıyla doğrudan kurduğu temaslarla yakından takip ediyor. Sırrı Bey, bir siyasetçi. Farklı fikirleri, düşünceleri olan bir insan. Ama her şeyden önce bir insan. İnsan odaklı bakış açısıyla siyasete yaklaşan, çok farklı kesimlerle, farklı düşünen insanlarla köprüler kurabilen bir kişiliğe sahip" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Önder'in durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı. Davutoğlu, ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Sağ olsunlar DEM Parti yöneticileri, buradaki milletvekilleri bizleri misafir etmiş oldular. Ayrıca buradaki yetkililerden, doktorlardan bilgi alma imkanımız oldu. Çok şükür bugün Sırrı Bey'in durumuyla ilgili daha olumlu bazı haberler alıyoruz. Tabi ki bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci, çok ağır bir tedavi tablosuyla karşı karşıyayız. Ana en etkili bir şekilde ehil kadroların müdahale ettiği bir sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Gereken her şey yapılıyor.

"Bu sağlık mücadelesinden de başarılı bir şekilde çıkacağına yürekten inanıyoruz"

Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu süreci yakından takip ediyor. Gerek doktoru gerek de Sağlık Bakanı kanalıyla doğrudan kurduğu temaslarla yakından takip ediyor. Sırrı Bey, bir siyasetçi. Farklı fikirleri, düşünceleri olan bir insan. Ama her şeyden önce bir insan. İnsan odaklı bakış açısıyla siyasete yaklaşan, çok farklı kesimlerle, farklı düşünen insanlarla köprüler kurabilen bir kişiliğe sahip. Bununla da siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir şahsiyet. En zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle sıcak yaklaşımlarla gündem olmuş bir kişilik. Hayatını, direncini biliyoruz. Bu sağlık mücadelesinden de başarılı bir şekilde çıkacağına yürekten inanıyoruz. Dua ediyoruz, geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Kızı Ceren Hanım ile de kısaca görüşme imkanımız oldu. Onun da söylediği bir şey var. Sadece sağlık şartları gereği Ceren Hanım görebiliyor kendisini. 'Görünür bir şekilde daha iyi durumda olduğunu ifade edebilirim' diyor. Bu da bizim için güzel bir haber. Tüm sağlık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum.

"Terörsüz Türkiye' sürecinde aksama söz konusu değil, olamaz"

Sırrı Bey ile biz daha önce Şenyaşar ailesini barıştırmada birlikte gayret sarf ettik. Oradan da biliyorum. Son süreçlerde de tüm Türkiye olarak takip ediyoruz. Yaklaşımıyla, üslubuyla 'Terörsüz Türkiye' sürecine çok büyük katkıları olan bir kişilik olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar çok büyük katkıları destekleri oldu. Bunu da buradan şükranla ifade etmek istiyoruz. Ama bu süreç kişileri aşan bir süreç. Daha geniş anlamda bir siyasi irade ile yürüyen bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Terörsüz Türkiye' hedefi, aslında Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası. Bu tür süreçler başladıktan sonra en kısa sürede hayata geçirilmesi çok kıymetli 'Terörsüz Türkiye' süreci sağlıklı bir şekilde bütün ilgili kurumlarımızın titiz çalışmaları ile yoluna devam edecektir. Orada herhangi bir aksama söz konusu değildir, olamaz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ailesine iletmiş oldum. Kendisine de bilgi arz edeceğiz. Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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