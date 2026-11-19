Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bireysel başarı hikayelerinin ötesine geçerek, Özbekistan'da birbirini besleyen, ölçek ekonomisi oluşturan ve ortak hareket kabiliyeti yüksek bir Türk iş ekosistemi inşa etmemiz gerekmektedir." dedi.

Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Özbekistan tarafından düzenlenen İş Dünyası Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, 40 milyona yaklaşan genç nüfusuyla Özbekistan ekonomisinin geçen yıl yüzde 7,7 oranında büyüyerek 147 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Geçen yıl dünya ekonomisinin yüzde 3 civarında büyüdüğünü hatırlatan Yılmaz, Özbekistan'ın dünyadaki bu büyüme hızının iki katından fazlasını gerçekleştirerek başarısını net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Yılmaz, 2017'den bu yana kararlılıkla reform gündemini sürdüren Özbekistan'ın bölgenin en dinamik pazarlarından biri haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tabii ki bu başarı tesadüf değildir. Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in cesur ve dirayetli yönetimi, yaptığı reformlar, açılımlar Özbekistan'ın bu başarısının temel dayanağını oluşturmuştur. Önümüzdeki dönemde bu potansiyelin daha da artacağını değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü üyelik sürecinin tamamlanması, ticaret ortamının daha öngörülebilir hale gelmesine, ortak koridorun güçlenmesi ise ülkelerimiz arasındaki ulaştırma bağlantılarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Tüm bu noktalarda ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye bugün Özbekistan'ın en büyük dış ticaret ortaklarından biridir. 2017'den bu yana ikili ticaretimiz iki katına çıkarak 2025 yılında 3 milyar doları aşmıştır. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırarak devam ettiriyoruz. Özbekistan'da 8,2 milyar dolar seviyesine ulaşan doğrudan yatırımlarımızla ülkedeki en çok yatırım yapan üçüncü ülke konumundayız. 2365 Türk sermayeli firmamızla da ülkede en fazla firması bulunan üçüncü ülkeyiz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in önümüzdeki 10 yılda 450 milyar dolar yabancı yatırım çekme hedefi sizler için de yeni imkanlar sunmaktadır. "

"İlişkilerimizi çok daha ileri düzeye taşımayı hedefliyoruz"

Yarın düzenlenecek İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli İş Konseyi'nin de bu anlamda bir milat olacağına inandıklarını dile getiren Yılmaz, "Müteahhitlik firmalarımız bugüne kadar yaklaşık 9,5 milyar dolar değerinde 333 proje üstlenmiştir." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, hizmet sektörünün de iki ülke arasındaki ilişkilerde önem taşıdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Nitekim geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 650 bin civarında Özbek turist gelirken Özbekistan'ı 112 bin vatandaşımız ziyaret etmiş, böylece iki ülke arasında toplam ziyaretçi sayısı 762 bine ulaşmıştır. Gerek müteahhitlik gerek mal ticareti gerek hizmetlerde bu ilişkilerimizi çok daha ileri düzeye taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bireysel başarı hikayelerinin ötesine geçerek, Özbekistan'da birbirini besleyen ölçek ekonomisi oluşturan ve ortak hareket kabiliyeti yüksek bir Türk iş ekosistemi inşa etmemiz gerekmektedir. Bu çerçevede sizlerden beklentimiz, yerel ekonomiye güçlü bir şekilde entegre olurken, Türk iş dünyası içerisindeki bağları daha da güçlendirmeniz, bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmanız ve ortak projeler geliştirerek sinerji oluşturmanızdır. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sayın Saida Mirziyoyeva ile eş başkanlığını yürüteceğimiz İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli İş Konseyi sizlerin yanında güçlü bir şekilde var olacaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov ile eş başkanlığını yürüttüğü Karma Ekonomik Komisyon'un 9. toplantısının 23-24 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.