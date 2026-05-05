Cevdet Yılmaz: Türkiye savunma sanayinde küresel güçtür

05.05.2026 18:25
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayinde kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek, "Türkiye artık takip eden değil, oyunu kuran ve kuralları belirleyen bir aktör olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel bir güçtür" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Savunma sanayiinde yüzde 80'den yüzde 20'ye inen dışa bağımlılık, 10 milyar doları aşan ihracat ve 20 milyar dolarlık sektör hacmi. Bu tablo bir istatistik değil; vizyoner liderlik, stratejik akıl ve sahada üreten güçlü bir iradenin eseridir. Türkiye artık takip eden değil, oyunu kuran ve kuralları belirleyen bir aktör olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel bir güçtür. 'Türkiye Yüzyılı'; kararlılığın, teknolojik atılımın ve küresel iddianın adı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

