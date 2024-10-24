İSTANBUL, -CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı'nda TUSAŞ standını ziyaret etti. Burada açıklama yapan Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayimizi hedef alan saldırı muradına eremeyecek. Gurur duyduğumuz savunma sanayii firmalarımızla ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız" dedi.
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz, TUSAŞ Standını Ziyaret Etti - Son Dakika
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