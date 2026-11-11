Cevdet Yılmaz ve Guterres Antalya'da COP31 yeşil sanayi oturumuna katıldı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz ve Guterres Antalya'da COP31 yeşil sanayi oturumuna katıldı

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Cevdet Yılmaz ve Guterres Antalya\'da COP31 yeşil sanayi oturumuna katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Antalya'daki COP31 zirvesinde yeşil sanayi oturumuna katıldı. Yılmaz, yeşil sanayileşmeyi yatırım, istihdam ve rekabet gücünü artıran stratejik fırsat olarak gördüklerini belirtti.

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamındaki "Yeşil Sanayi Fırsatını Değerlendirmek: Her Ekonomi İçin Yatırım, İstihdam ve Büyüme" oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"COP31 Liderler Zirvesi kapsamında, 'Yeşil Sanayi Fırsatını Değerlendirmek: Her Ekonomi İçin Yatırım, İstihdam ve Büyüme' oturumuna katıldık. Yeşil sanayileşmeyi, iklim hedeflerimizle ekonomik kalkınmayı buluşturan, yatırımı, nitelikli istihdamı ve küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye olarak, sanayimizin yeşil dönüşümüne yönelik somut adımlar atarken gelişmekte olan ülkelerin finansmana ve temiz teknolojilere erişimini kolaylaştıracak uluslararası iş birliklerine de öncülük ediyoruz. COP31 Başkanlığımızda temel hedefimiz, küresel iklim taahhütlerini somut yatırımlara dönüştürerek adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sanayi dönüşümünü hızlandırmaktır."

Kaynak: ANKA
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