Ceviz Ağacından Düşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ceviz Ağacından Düşme

15.02.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de ceviz ağacını budarken düşen 69 yaşındaki adam ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde budamak için çıktığı ceviz ağacından düşen Fehim İ. (69) ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Fehim İ. budamak için çıktığı ceviz ağacında dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fehim İ., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İnegöl, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceviz Ağacından Düşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
Şanlıurfa’da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı

06:50
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
06:34
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
06:23
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
03:09
Köy evinde facia İçeri giren jandarma cansız bedenleriyle karşılaştı
Köy evinde facia! İçeri giren jandarma cansız bedenleriyle karşılaştı
00:34
Trump’ın İran’la anlaşma sağlanamazsa İsrail’e saldırı için destek vereceği iddiası
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası
22:59
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 07:14:02. #7.11#
SON DAKİKA: Ceviz Ağacından Düşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.