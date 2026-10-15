Ceviz toplarken ağaçtan düşen Ali Güngör, Kayseri Yahyalı\'da hastanede kurtarılamadı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde 3 çocuk babası Ali Güngör (56), ceviz toplamak için çıktığı ağaçtanp düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerince Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan Ali Güngör, ceviz toplamak için evinin önündeki ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Güngör, bahçedeki taşların üzerine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Güngör, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Güngör'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.