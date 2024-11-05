Ceviz Üretiminde Yeterlilik %80,6

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ceviz üretimindeki verim sorununa ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta; Türkiye'nin ceviz üretiminde yüzde 80,6'lık bir yeterlilik oranına sahip olduğunu, arz açığını kapatmaya yönelik hibeler ve desteklemelerle ithalatın gerektiğinde sürdüğünü belirtti. Gürer ise ceviz üretiminde ithalata gerek duyulmasının, Türkiye'nin kendi kendine yeterlilik hedeflerinden uzak olduğunu gösterdiğini ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ceviz üretimindeki verim sorunuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verererek şunları kaydetmişti:

"Ceviz üretiminde, diğer sert kabuklu meyve ağaçlarıyla kıyaslandığında, meyve veren ve vermeyen ağaç sayıları arasında makul bir oran gözlemlenmektedir. Ancak, ceviz ağaçlarında meyve vermeyen ağaç sayısının meyve veren ağaç sayısına neredeyse eşit olması, üretim kapasitesi ve verimlilik açısından dikkate alınması gereken bir durumdur.

2022 yılında, ceviz ağacı sayısı 15.327'si meyve veren ve 12.246'sı meyve vermeyen olmak üzere toplamda 27.573 olarak kaydedilmiş ve ceviz üretimi 335 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı itibarıyla ise meyve veren ceviz ağacı sayısı 16.777'ye, meyve vermeyen ağaç sayısı ise 12.628'e yükselerek toplamda 29.405'e ulaşmış ve üretim 25 bin ton artarak 360 bin ton seviyesine çıkmıştır."

Gürer, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yönelmişti:

"Son iki yılda ceviz üretim miktarımız iç talebi karşılamada yeterli midir? Ceviz ithalatı mevcut mudur? Üreticilere son beş yılda ne kadar ücretsiz ceviz ağacı dağıtılmıştır? İthal ceviz ağaçları beklenen verimliliğe ulaşmış mıdır?

İllere göre en fazla ceviz ağacı bulunan ilk beş il hangileridir? Hangi tür ceviz ağaçları daha yüksek verim sağlamaktadır?

Ceviz ağaçlarında meyve vermeyen ağaç sayısının meyve veren ağaç sayısına neredeyse eşit olması, üretim kapasitesi ve verimlilik açısından dikkate alınmakta mıdır?"

Bakan Yumaklı: Ceviz üretiminde yeterlilik yüzde 80,6

Gürer'in soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ceviz üretimindeki mevcut durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Ülkemizin ceviz üretimi konusunda yeterlilik derecesi yüzde 80,6 olup halihazırda arz açığı bulunan ceviz üretimini artırmak için Bakanlığımızca muhtelif hibeli projeler ve desteklemeler uygulanmaktadır."

Ceviz ithalatının gerektiğinde serbest piyasa koşulları çerçevesinde sürdüğünü ve ceviz üretimindeki arz açığının kapatılması için çeşitli destek programlarının hayata geçirildiğini belirten Yumaklı, iller bazında en fazla ceviz üretimi yapan iller arasında Denizli, Manisa, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Bursa'nın bulunduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine yer veren Yumaklı, ülke genelinde 16,8 milyon adet meyve veren ve 12,6 milyon adet meyve vermeyen ceviz ağacı bulunduğunu bildirdi.

Ceviz üretimindeki arz-talep dengesinin iyileştirilmesi amacıyla yeni tarım politikalarını uyguladıklarını belirten Yumaklı, "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe girdiğini, bu düzenleme kapsamında ürünlerin bölgesel özelliklere göre üretileceğini söyledi.

Yönetmelikle tarım havzası veya işletme bazında ürünlerin arz-talep miktarı dikkate alınarak üretim planlaması yapılacağını belirten Yumaklı, ayrıca ilin ekolojisine uygun ve su kaynaklarını merkeze alan bir anlayışla bitkisel üretim desenlerinin oluşturulacağını ve stratejik ürünlerin önceliklendirileceğini ifade etti.

"İthalata bağımlılığı azaltacak projelere daha fazla önem verilmelidir"

Yumaklı'nın soru önergesini değerlendiren Gürer, ceviz üretiminde ithalata gerek duyulmasının, Türkiye'nin kendi kendine yeterlilik hedeflerinden uzak olduğunu gösterdiğini ifade etti. Gürer, "Türkiye'nin ceviz üretiminde yeterlilik seviyesi düşük olduğu görülmektedir. Verimsiz ağaçların iyileştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve ithalata bağımlılığı azaltacak projelere daha fazla önem verilmelidir" dedi.