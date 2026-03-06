Cevizlibağ Yurdu'nda Afet Farkındalığı Etkinliği - Son Dakika
Cevizlibağ Yurdu'nda Afet Farkındalığı Etkinliği

06.03.2026 16:13
Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nda afete hazırlık için 'afet çantası' temalı duvar boyama etkinliği yapıldı.

Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nun duvarına 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında "afet çantası" temalı boyama ve çizim yapıldı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Atlas Üniversitesi ile Acil Tıp ve Afet Çalışanları Derneğinin işbirliğiyle yurtta etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, yurdun duvarına Atlas Üniversitesi öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından "Afet gelmeden çantan hazır olsun" sloganı boyayla yazıldı. Farkındalık amacıyla "afet çantası" da duvara çizildi.

Atlas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Kadir Şeker, burada yaptığı konuşmada, Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nun çok önemli bir yer olduğunu söyledi.

Bu yurdun İstanbul'da en çok öğrencinin kaldığı yurtların başında geldiğini aktaran Şeker, "Yurtta yaklaşık 4 bin 800 öğrenci var. Bu farkındalığı oluşturmak adına, öğrencilerimizle beraber burada afet çantalarını duvarlara resmediyoruz." dedi.

Şeker, duvara çizdikleri çantada deprem anında ilk 72 saatte ihtiyaç duyulan malzemelerin yer aldığını belirterek, farkındalık oluşturmak amacıyla bakanlıkla birlikte çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Temel Kılınçlı ise yurtlarda kalan öğrencilerin afet konusunda bilinçlenmesi amacıyla, yurt duvarlarında afet farkındalığına yönelik boyamaların yapılmasına izin verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

