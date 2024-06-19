Çevre Aktivistleri Stonehenge'deki Dikili Taşlara Boya Püskürttü - Son Dakika
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Çevre Aktivistleri Stonehenge'deki Dikili Taşlara Boya Püskürttü

Just Stop Oil isimli çevre aktivist grubunun üyeleri, İngiltere'nin Stonehenge arkeolojik alanında bulunan 4-5 bin yıllık dikili taşlara turuncu boya püskürterek eylem düzenledi. Eylem, gelecek hükümete fosil yakıtların kaldırılması talebini iletmek amacıyla gerçekleştirildi. Just Stop Oil eylemcileri, daha önce de trafiği durdurarak ve sanat eserlerini boyayarak yapılan eylemlerle tanınıyor.

19.06.2024 15:37
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Çevre aktivistleri, dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından İngiltere'de bulunan Stonehenge'deki dikili taşlara turuncu boya püskürterek eylem düzenledi.

Trafiği durdurarak ya da sanat eserlerini boyayarak yaptığı eylemlerle tanınan Just Stop Oil isimli grubun aktivistleri, İngiltere'nin Salisbury kentindeki Stonehange'de eylem gerçekleştirdi.

İki aktivist, 4-5 bin yıllık olduğu tahmin edilen dikili taşlara yangın tüpleriyle turuncu boya püskürttü.

Just Stop Oil'den yapılan açıklamada eylemin İngiltere'de 4 Temmuz'da gerçekleşecek seçim sonrası gelecek hükümete yönelik bir mesaj olduğu belirtilerek, "İki eylemci, yaz gün dönümü öncesi, gelecek hükümetin 2030'a kadar fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasını öngören yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşmaya imza atmasını talep etti." ifadesi kullanıldı.

Eyleme ilişkin paylaşılan görüntülerde, iki eylemcinin dikili taşlara boya püskürtürken, ziyaretçilerin ve görevlilerin müdahale ettiği yansıdı.

Just Stop Oil eylemcileri, "Yavaş yürüyüş" adını verdikleri eylemlerle yoğun trafiğin olduğu bölgelerde yolları kapatarak yaptıkları ve kendilerini yollara yapıştırdıkları eylemlerle tanınıyor.

Fosil yakıt üretimi ve yeni fosil yakıt arama lisanslarını protesto eden eylemciler, sanat eserlerine, spor müsabakalarına ve toplu etkinliklere yönelik düzenledikleri turuncu boyalı ve konfetili eylemleriyle dikkati çekiyor.

Just Stop Oil eylemcileri, geçen yıllarda bilardo turnuvaları, Wimbledon tenis turnuvası ve İngiltere birinci futbol ligi Premier Lig'de karşılaşmaların durmasına sebep olan eylemlere de imza atmıştı.

4 ya da 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen Stonehenge'deki tarihi anıt yapı, her biri 25 ton ağırlığındaki dikili taşlardan oluşuyor.

Kaynak: AA

Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre Aktivistleri Stonehenge'deki Dikili Taşlara Boya Püskürttü - Son Dakika

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