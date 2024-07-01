Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstifa Etti - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstifa Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu. Özhaseki'nin açıklamasında, hizmet süresi boyunca Sayın Cumhurbaşkanı ile çalışmanın bir onur olduğunu belirtti ve sağlığı elverdiğince aile vakfında hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

01.07.2024 23:32  Güncelleme: 04:55
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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, istifa ettiğini duyurdu. Özhaseki, "Üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu. Özhaseki'nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Aziz milletimiz. Uzun zaman önce; 1994 yılında Kayserili hemşehrilerimizin yoğun talebi üzerine, belediye başkanı olarak hizmet kervanına katılmıştım. Türkiye'nin zor yıllarıydı o dönemler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam eden bu yolculukta doğduğum şehre hizmet etmekten, her bir köşesine emek verip iz bırakmaktan derin bir manevi haz duydum. İlerleyen yıllarda çok farklı alanlarda memleket hizmetinde görev almak kader yazgımız oldu. Önce Kayseri Milletvekili sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ardından da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak güzel Türkiye'mize hizmet ettim. Bu hizmet süresi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümek her daim bizim için bir onur vesilesi olmuştur. Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluk üstlendim. Hamdolsun; geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu.

ocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum"

Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi. Bugün ise; üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan Hakk'ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım. Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne de çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum. Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir. Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: ANKA

Mehmet Özhaseki, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstifa Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstifa Etti - Son Dakika
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