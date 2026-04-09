Çevre ve Şehircilik Başkanlığı Devir Teslimi

09.04.2026 22:21
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törende görevi devralan Nilhan Ayan: - "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, AK Parti'mizin huzur ve güven veren sancağı altında şehirlerimizi geleceğe taşıyan eser ve hizmet siyaseti anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, görevini AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan'a devretti.

Devir teslim töreni AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sevilay Tuncer, törene ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen MKYK toplantımızın ardından, büyük bir onurla yürüttüğüm Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevimizin devir teslim törenini gerçekleştirdik. Bu önemli görevi devralan İstanbul Milletvekilimiz Sayın Nilhan Ayan'a yeni vazifesinde gönülden muvaffakiyetler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevini devralan Nilhan Ayan da yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine layık görülmenin gururunu yaşıyorum. Şahsıma bu kıymetli görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyor, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve insan odaklı şehircilik anlayışını daha ileri taşımak için aziz milletimize hizmet yolunda var gücümüzle çalışacağımızı ifade ediyorum."

Hizmet bayrağını devraldığı Tuncer'e bugüne kadar gösterdiği gayretleri ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ayan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, AK Parti'mizin huzur ve güven veren sancağı altında şehirlerimizi geleceğe taşıyan eser ve hizmet siyaseti anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda ise "Partimizin Merkez Yürütme Kurulu'nda yapılan değişikliklerin hayırlı olmasını diliyor; Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevini devreden Sevilay Tuncer'e emekleri için teşekkür ediyor, görevi devralan Nilhan Ayan'a başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
