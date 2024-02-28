Çevreci Aktivistler, Sigorta Şirketlerini Protesto Etti

NEW New York'ta çevreci aktivistler, fosil yakıt sektöründeki firmalara ve projelere verdiği destek nedeniyle büyük sigorta şirketlerini protesto etti.
Manhattan 5. Cadde'deki Milli Halk Kütüphanesi'nin merdivenlerinde toplanan kalabalık, sigorta şirketlerine, insanların geleceğinin teminatı için fosil yakıtların yerin altında bırakılması, bunları çıkarmaya çalışan şirketlerin sigortalanmaması gerektiği mesajını verdi.
Bünyesinde birçok çevreci grubun yer aldığı sivil toplum kuruluşu (STK) "Geleceğimizi Sigortalayın"ın çağrısıyla hareket eden aktivistler, yeni ve genişletilmiş kömür, petrol ve doğal gaz projelerinin sigortalanmasına karşı tepkilerini dile getirdi.
Bir süre sonra yürüyüşe geçerek Manhattan'daki büyük sigorta şirketleri American International Group ve Chubb Group'un genel merkezine girmeye çalışan protestocu gruba polis müdahale etti.
Çevreci STK'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Sigorta şirketleri hepimizin karşılaştığı iklim etkilerinin boyutunun belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Sigorta olmadan fosil yakıt şirketleri yeni kömür madenleri kazamaz, yeni boru hatları inşa edemez, petrol ve gaz üretimini genişletemez. Fosil yakıt altyapısı inşa edildikten sonra bizi iklim değişikliğine neden olan ve halk sağlığına zarar veren kirli ve pahalı enerjiye hapsediyor."
"En iyi sigortamız fosil yakıtları yerin altında tutmaktır"
"En iyi sigortamız fosil yakıtları yerin altında tutmaktır" mottosunu benimseyen kuruluşun internet sayfasında, "Sigorta şirketlerini, yeni fosil yakıtları sigortalamayı derhal durdurmaya ve mevcut kömür, petrol ve gaz projelerine verilen desteği aşamalı olarak kaldırmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Geleceğimizi Sigortalayın, sigorta endüstrisini iklim krizindeki rolünden dolayı sorumlu tutan ve küresel çapta bu konuda protestolarla sesini duyuran bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.
Greenpeace, Sierra Club, Future Coalition gibi çevreci grupların da destek verdiği Geleceğimizi Sigortalayın, benzer amaçlar taşıyan toplam 28 kuruluşu bünyesinde barındırıyor.
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