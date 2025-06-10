Çevrimli köyünde 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 27 kişi anıldı - Son Dakika
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Çevrimli köyünde 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 27 kişi anıldı

10.06.2025 18:27
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Çevrimli köyünde 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 27 kişi anıldı Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Çevrimli köyünde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi için anma programı düzenlendi.

Çevrimli köyünde 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 27 kişi anıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Çevrimli köyünde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi için anma programı düzenlendi.

Çevrimli'de terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişiyi anmak için köy mezarlığında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nın eteklerinde bulunan Çevrimli köyünde 35 yıl önce düzenlenen saldırıda 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişi, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca katledilerek şehit oldu. Köydeki katliam, hafızalarda tazeliğini koruyor.

Anma programında konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Burada hayatını kaybedenler gerçekten yüreğimizi yakıyor. Şırnak bir şehitler diyarı; Şırnak'ta 1984'te başlayan bu hain terör örgütü faaliyetlerinden sonra bin 17 Şırnaklı vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 40 kişi de bu topraklara görev yapmaya gelen, asker, polis, doktor, öğretmen şehit arkadaşlarımız var. Bu acıyı biz 40 yıldır yaşıyoruz. Bu açıyı, Kurtuluş Savaşı'nda amacına ulaşamayınca, haddini bildirdiğimiz emperyalistler faaliyetlerine ara vermiyorlar. Bu kardeşlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız. Burada 12'si çocuk 27 vatandaşımızı katleden hain terör örgütü ve arkasındaki emperyalistlere hadlerini bildirmeye devam edeceğiz. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. 40 yılın sonunda geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'ya silah bırakacaksınız ya da silahla birlikte gömülecekler.' Bugün terör kalmamıştır. Yeni bir süreci beraber yaşayacağız" dedi.

İlçe Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ise, "10 Haziran 1990 tarihinde Çevrimli köyünde bölücü terör örgütünün yaptıkları katliamların yanlarına kar kalmadığını, askerimizin, polis ve jandarmamızın terör örgütüne hak ettiği dersi verdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan da, "Vatandaşlarımız her ne kadar terörden dolayı göç edip gitmişler ise de hepimiz bugün bu anma programı için burada toplandık. Ben de bir şehit yakını olarak diyorum ki inşallah bir daha gözyaşı dökmeyiz. İnşallah bir daha evlatlarımız kaybetmeyiz. Bu topraklar çok can verdi, çok bedel ödedi. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, güvenlik güçlerimizin mücadelesiyle bu topraklarda artık kan değil, gözyaşı değil, huzur gelir, artık annelerimiz ağlamaz. İnşallah terörsüz Türkiye yolunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer parti liderlerinin öncülüğünde hepsini destekleyeceğiz. Onların yanında olacağız" diye konuştu.

Köy muhtarı İbrahim Özbey ise, "35 yıl önce 10 Haziran 1990 yılında köyümüze yapılan vahşice katliamda 27 akrabamızı şehit verdik. Terör örgütü bilsin ki bi bu katliamları unutmadık, unutmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ve diğer partilerin terörsüz Türkiye çalışmalarına destek veriyoruz. Onlarla beraberiz, hepimizin amacı ülkemizin huzur içerisinde yaşamasıdır" dedi.

Program, İlçe Müftüsü İbrahim Canbaş'ın dua etmesiyle son buldu. Anma programına, Vali Birol Ekici, İlçe Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Hatice Atan, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çevrimli köyünde 35 yıl önce PKK'nın katlettiği 27 kişi anıldı - Son Dakika

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