Ceyhan'a 12 Bin Metrekarelik Modern Kent Meydanı - Son Dakika
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Ceyhan'a 12 Bin Metrekarelik Modern Kent Meydanı

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Ceyhan Belediyesi, atıl durumda olan Temizlik İşleri Müdürlüğü alanını 12 bin metrekarelik modern bir kent meydanına dönüştürüyor. Meydanın en dikkat çeken bölümlerinden biri çocuklar için tasarlanan üç büyük park.

22.08.2024 14:23  Güncelleme: 14:30
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(ADANA) - Şehrin merkezinde uzun yıllar boyunca atıl durumda kalan Temizlik İşleri Müdürlüğü alanı, Ceyhan'ın en büyük ve en modern sosyal yaşam merkezi olarak yeniden ilçeye kazandırılıyor. 12 bin metrekarelik alana yayılan "29 Ekim Cumhuriyet Meydanı" Çukurova'nın en büyük meydanı olma özelliğini taşıyor.

Ceyhan Belediyesi, ilçeye 12 bin metrekarelik modern bir kent meydanı kazandırıyor Yeni meydanın en dikkati çeken bölümlerinden biri, çocuklar için tasarlanan üç büyük park olarak öne çıkıyor.

Başkan Kadir Aydar, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çöplük yığınından yeşil bir kent meydanına evriliyoruz"

"Bu alan, Ceyhan'ın en büyük parkı olma özelliğini taşıyor. Çocuklarımız burada nerede oynayacaklarını şaşıracaklar. Meydanımızda büyük bir basketbol sahası inşa ettik ve ilk maçımızı gençlerimizle birlikte yapacağız. Kafenin içerisinde yer alan çocuk kreşi, belediye görevlileri tarafından yönetilecek ve çocuklara güvenli bir oyun ortamı sunacak. Burada çocuklar, eğlenirken aynı zamanda hayatı öğrenme imkanı bulacaklar. Söz verdiğimiz gibi, burayı Ceyhan'ın en lüks, en yeşil, en yaşanabilir ve çocukların en sevdiği bir alana dönüştürüyoruz. Çöplük yığınından yeşil bir kent meydanına evriliyoruz."

Ceyhan\'a 12 Bin Metrekarelik Modern Kent Meydanı
Kaynak: ANKA

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