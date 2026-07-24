Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız, kırsal mahalle muhtarlarını ağırladı - Son Dakika
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Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız, kırsal mahalle muhtarlarını ağırladı

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız, kırsal mahalle muhtarlarını ağırladı
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Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ihtiyaçları değerlendirdi. Muhtarlar, hizmetlerinden dolayı kendisine Türk bayrağı desenli plaket takdim etti.

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları ve planlanan hizmetleri değerlendirdi.

Başkan Vekili Yıldız, kırsal mahalle muhtarlarını makamında ağırladı. Buluşmada, mahallelerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmetler değerlendirildi.

Ziyarete; İsalı Mahallesi Muhtarı Dursun Sümbül, Durhasandede Mahallesi Muhtarı Can Özcan, Narlık Mahallesi Muhtarı Ahmet Aykut Öztepe, Çevretepe Mahallesi Muhtarı Cemal İnceyer, Yellibel Mahallesi Muhtarı Remzi Yetiz, Gündoğan Mahallesi Muhtarı Ali Ünal ile Kılıçkaya Mahallesi Muhtarı Mükremin Sökmen katıldı.

TÜRK BAYRAĞI DESENLİ PLAKET TAKDİM ETTİLER

Muhtarlar, kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği hizmetler ve desteklerinden dolayı Yıldız'a üzerinde Türk bayrağı deseni bulunan bir plaket takdim etti. Muhtarlar, mahallelerde yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek Yıldız'a teşekkür etti.

"HER MAHALLEMİZE EŞİT HİZMET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Yıldız ise "Kırsal mahallelerimiz de en az merkez mahallelerimiz kadar bizim için değerli. Tüm mahallelerimize eşit hizmet ulaştırmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için ekiplerimizle birlikte aralıksız çalışıyoruz. Bu anlamlı plaket ve nazik ziyaretleri dolayısıyla kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve dayanışma içerisinde Ceyhan'ımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız, kırsal mahalle muhtarlarını ağırladı - Son Dakika

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