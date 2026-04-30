Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan 1 Mayıs Mesajı: "Emeğe Saygı, İnsana Saygıdır"
Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan 1 Mayıs Mesajı: "Emeğe Saygı, İnsana Saygıdır"

30.04.2026 13:32  Güncelleme: 13:56
Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, “İşçimizin, emekçimizin emeğinin karşılığını tam olarak aldığı, güvenli ve insanca çalışma koşullarına sahip olduğu bir düzen hepimizin ortak sorumluluğudur. Emeğe saygı, insana saygıdır” ifadelerini kullandı.

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "İşçimizin, emekçimizin emeğinin karşılığını tam olarak aldığı, güvenli ve insanca çalışma koşullarına sahip olduğu bir düzen hepimizin ortak sorumluluğudur. Emeğe saygı, insana saygıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeğin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, çalışanların hak ettiği değeri görmesinin önemine vurgu yaptı.

Alın terinin kutsallığına dikkati çeken Yıldız, "Üreten, çalışan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum. Emeğin karşılığını bulduğu, adaletin ve eşitliğin hakim olduğu bir toplum en büyük temennimizdir" dedi.

Yıldız, emekçilerin haklarının korunmasının sosyal adaletin temel unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, "İşçimizin, emekçimizin emeğinin karşılığını tam olarak aldığı, güvenli ve insanca çalışma koşullarına sahip olduğu bir düzen hepimizin ortak sorumluluğudur. Emeğe saygı, insana saygıdır. Bu anlayışla her zaman emekçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ceyhan Belediyesi'nde birlikte yol yürüdüğümüz emekçi kardeşlerim olmak üzere, Ceyhanlı emekçi hemşehrilerimiz ve tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan 1 Mayıs Mesajı: 'Emeğe Saygı, İnsana Saygıdır' - Son Dakika

13:37
Al-Nassr’ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
13:32
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 13:56:01.
SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan 1 Mayıs Mesajı: "Emeğe Saygı, İnsana Saygıdır" - Son Dakika
