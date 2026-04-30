Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan 1 Mayıs Mesajı: "Emeğe Saygı, İnsana Saygıdır"

Başkan Vekili Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeğin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, çalışanların hak ettiği değeri görmesinin önemine vurgu yaptı.

Alın terinin kutsallığına dikkati çeken Yıldız, "Üreten, çalışan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum. Emeğin karşılığını bulduğu, adaletin ve eşitliğin hakim olduğu bir toplum en büyük temennimizdir" dedi.

Yıldız, emekçilerin haklarının korunmasının sosyal adaletin temel unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, "İşçimizin, emekçimizin emeğinin karşılığını tam olarak aldığı, güvenli ve insanca çalışma koşullarına sahip olduğu bir düzen hepimizin ortak sorumluluğudur. Emeğe saygı, insana saygıdır. Bu anlayışla her zaman emekçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ceyhan Belediyesi'nde birlikte yol yürüdüğümüz emekçi kardeşlerim olmak üzere, Ceyhanlı emekçi hemşehrilerimiz ve tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.