Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan Kadınlar Günü Ziyareti

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kadın esnafı ziyaret ederek karanfil verdi. Aydar "Asıl amacımız, kadınların yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, ilçedeki kadın esnafı ziyaret etti. Aydar, gün boyunca cadde ve çarşı esnafını gezerek alışveriş yapan kadınlara da karanfil hediye etti. Vatandaşlarla sohbet eden Aydar, kadınların toplumun her alanında hak ettiği değeri görmesi gerektiğini vurguladı.

Ceyhan Belediyesi olarak kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini desteklediklerini belirten Başkan Aydar, "Kadınlarımız, hayatın her alanında büyük fedakarlıklarla var olma mücadelesi veriyor. Onların emeğini, azmini ve kararlılığını takdir ediyoruz. Bugün sadece bir çiçekle onların yanında olduğumuzu göstermek istedik ama asıl amacımız, kadınların yaşamlarını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek" diye konuştu.