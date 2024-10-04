Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: Kent Meydanı 45 Gün İçinde Tamamlanacak

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(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yapımı devam eden kent meydanı proje sahasında incelemelerde bulunarak, "Projeyi 45 gün içinde tamamlayıp halkımıza açacağız" dedi.

Projede yer alan çay bahçesi, kütüphane ve kreşin temellerinin atıldığını belirten Başkan Aydar, alanın çevresinde yürüyüş yolları ve basketbol sahası olacağını, ayrıca çocuklar için üç farklı oyun grubunun yer alacağını söyledi. Çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Aydar, "Toprak işleme ve yeşillendirme çalışmaları başladı, burayı halkımız için güzelleştiriyoruz" diye konuştu.

Projenin 45 gün içinde tamamlanarak halkın kullanımına açılacağını duyuran Aydar, Ceyhanlıların ihtiyaçlarını ön planda tutarak bu projeyi hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.