Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, Ramazan Yardımları Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, Ramazan Yardımları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ramazan ayı boyunca yapılan sosyal yardım çalışmalarını açıkladı. Her gün 16 bin ekmek ve 750 kişilik yemek dağıtımı yapıldığını belirten Aydar, ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlara bayram ikramiyelerini de yatırdıklarını vurguladı.

28.03.2025 18:43  Güncelleme: 20:14
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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ramazan ayı boyunca yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgili, "Her gün 16 bin ekmek ve 750 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi emekli hemşehrilerimizin hesaplarına söz verdiğimiz 5'er bin lira bayram ikramiyelerini yatırdık. Ceyhan'da kimseyi yalnız bırakmadık" dedi.

Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Ramazan Bayramı'nın Ceyhan halkına sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

"Ceyhan'da kimseyi yalnız bırakmadık"

Aydar, Ramazan ayı boyunca belediye olarak yürütülen sosyal yardım çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına bereket katmak için her gün 16 bin ekmek ve 750 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca, söz verdiğimiz gibi Ramazan Bayramı öncesinde belediyemize başvuran ve kriterleri uyan ihtiyaç sahibi emekli hemşehrilerimizin hesaplarına söz verdiğimiz gibi 5'er bin lira bayram ikramiyelerini yatırdık. Ceyhan'da kimseyi yalnız bırakmadık, dayanışmayı büyüttük."

"Sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir bayram olsun"

Tüm Ceyhan halkının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Aydar, "Bu bayram, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir bayram olsun. Ailelerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, Ramazan Yardımları Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika

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